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Türk çocuklar Almanya'da temizliğin önemine vurgu yaptı

Almanya'nın Bonn kentinde yaşayan Türk kökenli çocuklar, çevre bilinci oluşturmak amacıyla yaşadıkları şehrin sokaklarındaki çöpleri topladı.

AA | 21.04.2018 - 05:06..
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Bonn Merkez Camisi'nde okul sonrası din eğitimi alan 4-6 yaş grubu çocuklar, sokaklardaki çöpleri toplayarak çevre kirliliğine dikkati çekti.

Türk çocuklar Almanya'da temizliğin önemine vurgu yaptı

MANEVİ TEMİZLİĞİN ÖNEMİNE VURGU

Caminin din görevlileri Nesibe Ercan ve Nuray Zengin'in öncülük ettiği uygulama ile çocuklara ayrıca İslam dininin maddi ve manevi temizliğe verdiği önem anlatıldı.

Din görevlisi Ercan, "İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere zarar veren şeylerin neler olabileceği çocuklara soruldu ve bu konuda onların fikirleri dinlendi. Çocuklar, sokaklara ve denize atılan çöplerin insanlara ve hayvanlara zarar verdiğini, hatta oynadıkları parkların kirletilmesi, yürüdükleri yolların çöpten dolayı kötü kokması ve gözlerine hoş gelmemesi, bilinçsizce sokağa attığımız çöplerin insanların sağlığına da zarar verebileceğini söylediler." dedi.

Türk çocuklar Almanya'da temizliğin önemine vurgu yaptı

"TEMİZLİK BÜTÜN İNSANLARIN GÖREVİDİR"

"Yoldaki eziyet verici şeylerin kaldırılması sadakadır." Hadis-i Şerif'ini hatırlatan Ercan, "Sokaklar, caddeler, ormanlar, denizler kısacası yaşadığımız çevre bütün canlıların hizmetine sunulmuştur. Bizlere sunulan bu yerlerin temiz tutulması bütün insanların görevidir." diye konuştu.

Türk çocuklar Almanya'da temizliğin önemine vurgu yaptı

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