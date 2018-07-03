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Türk dağcı ABD’de düşerek öldü

ABD’de yaşayan bir Türk dağcı, New Jersey eyaletinin Wyoming kentinde Grand Teton Milli Parkı'nda gerçekleştirdiği tırmanış sırasında düşerek hayatını kaybetti.

İHA | 03.07.2018 - 08:24..
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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve dağcılık sporu ile ilgilenen 27 yaşındaki Burak Akıl’ın geçtiğimiz hafta sonu New Jersey eyaletinin Wyoming kentinde bulunan Grand Teton Milli Parkı'nda gerçekleştirdiği tırmanışı esnasında dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

TÜRK DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

İki yakın arkadaşının Türk dağcının cesedine Teewinot Dağı'nın doğu yakasındaki zirvelerde ulaştığı ifade edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

İHA'nın haberine göre, 27 yaşındaki Burak Akıl’ın hemşire olduğu, Fairleigh Dickinson Üniversitesinde eğitim aldıktan sonra bir süre Newton Tıp Merkezinde çalıştığı, son olarak ise Paterson kentinde Joseph Tıp Merkezinde çalıştığı belirtildi.

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