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Türk dağcılar Korjenevskaya Dağı’na tırmandı

8 kişilik Türk dağcı ekibi Tacikistan-Çin sınırında bulunan 7 bin 105 metre yüksekliğindeki Korjenevskaya Dağına tırmanış gerçekleştirdi.

02.08.2017 - 17:20
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Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı 8 kişilik dağcı ekibi Tacikistan-Çin sınırında bulunan 7 bin 105 metre yüksekliğindeki Korjenevskaya Dağı’na tırmandı. Adilcevazlı olan TDF Teknik Kurul Üyesi ve Antrenörü Adem Gül, başarılı bir tırmanış yaptıklarını söyledi.

Türk dağcılar Korjenevskaya Dağı’na tırmandı

7 BİN 105 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ DAĞA TIRMANDILAR

Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı dağcılar Esin Handal Arslan, Cemal Zerepcan, Mustafa Aksoy, Yıldırım Seçmen, Müslüm Öndeş, Cihan Yıldırım ve Serdal Televi’den oluşan dağcı ekibi, TDF Teknik Kurul Üyesi ve Antrenörü Adem Gül öncülüğünde, aklimatizasyon tırmanışları kapsamında 26 Temmuz'da Tacikistan-Çin sınırında bulunan 7 bin 105 metre yüksekliğindeki Korjenevskaya Dağı’nın zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Türk dağcılar Korjenevskaya Dağı’na tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Teknik Kurul Üyesi ve Antrenörü Adem Gül, yurtdışındaki tırmanışlardan birini daha başarıyla tamamladıklarını söyledi. Gül, "Daha önce ekibimizle birlikte Kırgızistan’daki Pamir Dağları silsilesinin en yüksek doruklarından olan Peak Lenin Dağı’na başarılı bir tırmanış gerçekleştirmiştik. Bu yıl yine federasyonumuza bağlı 8 kişilik ekibimizle birlikte Tacikistan-Çin sınırında bulunan 7 bin 105 metre yüksekliğindeki Korjenevskaya Dağı’na da başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik. Yaptığımız bu tırmanıştan dolayı tüm ekibimizi canı gönülden kutluyorum.” dedi.

Türk dağcılar Korjenevskaya Dağı’na tırmandı

Türk dağcılar Korjenevskaya Dağı’na tırmandı

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