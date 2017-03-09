taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.485
USD
3,7439
EURO
3,9502
ALTIN
145,49
PETR
53,4900

Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

Birçok diplomatik pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İsviçre'den iltica talebinde bulundu.

09.03.2017 - 04:33
  1. Haberler
  2. Dünya
Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

İsviçre’nin saygın ve önemli Gazetelerinden Tages Anzeiger’in manşetten verdiği habere göre, eski Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz hem kendisi, hem de ailesi için İsviçre’den iltica talebinde bulundu.

Federal Hükümet (Bundesrat) Pazartesi günü bazı diplomatik Pasaportlu Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının İsviçre’de iltica talebinde bulunduğunu doğrularken, daha fazla detay açıklamayacağını bildirdi. Federal Hükümet birkaç münferit başvurudan ibarettir yorumunu yaptı.

Tages Anzeiger Gazetesi isim vermeden bazı İsviçreli siyasilerin, İsviçre’nin Volkan Karagöz’e iltica vermesi durumunda, İsviçre ile Türkiye arasında hem siyasi hem ekonomik krize yol açabileceğinden duydukları endişeyi dile getirdi ve birçok başka Fetullah Gülen taraftarlarının da İsviçre’den iltica talebinde bulunabileceğini ima etti.

FETÖ’DEN AÇIĞA ALINMIŞTI

Eski Bern Büyükelçiliği Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz, 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası Şubat ayında kendisinin FETÖ mensubu olduğu gerekçesi ile görevden alınış ve Ankara’ya çağrılmıştı. Ancak Volkan Karagöz Ankara’ya dönmeyip İsviçre’de ailecek iltica talebinde bulunmuş.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

43
Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

64
Şenol Güneş: Kazanacak gücümüz var

Şenol Güneş: Kazanacak gücümüz var

8
ABD'de senatörün oğluna Meclis binasına saldırıdan gözaltı

ABD'de senatörün oğluna Meclis binasına saldırıdan gözaltı

2
Güney Kore büyükelçisi: Türkiye bizi komünizmden kurtardı

Güney Kore büyükelçisi: Türkiye bizi komünizmden kurtardı

13
Irak'ta düğün salonuna saldırı: 23 ölü 20 yaralı

Irak'ta düğün salonuna saldırı: 23 ölü 20 yaralı

10
Balıkesir’de deprem

Balıkesir’de deprem

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM