Türk dizilerinin kaldırılmasının arkasında Selman var

Türk dizilerinin Orta Doğu ve körfez ülkeleri üzerindeki etkinliği, popülaritesi öyle büyük bir noktaya geldi ki. Türkiye dizi ihracatında ABD'nin ardından ikinci sıraya kadar yükselmişti. MBC'nin bu kadar çok ekonomik kazanç sağlayan programları kaldırma kararı, altında bir siyasal sebep aranmasına neden olmuştu. Aranan o sebep bulundu.

SELMAN KALDIRTTI

ABD'li finans gazetesi Wall Street Journal dizilerin kaldırılması kararının ardında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet bin Selman'ın olduğunu belirtti. Gazete, Orta Doğu'da Türk dizilerine karşı uyguladığı ambargonun Türkiye'ye bir mesaj olduğunu söyledi.

Gazete bu ambargoya neden olarak Türkiye'nin Körfez krizinde Katar'ı desteklemesini gösterdi.

NEOM PROJESİ TALİMATI

Selman'ın Türkiye'ye yönelik girişimi WSJ tarafından da gündeme taşınırken, Veliaht prensin kontrolü ele alma girişimlerin medya ayağını MBC kanalına getirilen denetim ile sağlandığını belirtti.

Bunlarla birlikte Selman, Suudi Arabistan'ın "çölü cennetleştirme projesi" NEOM için de ülkenin önemli inşaat firmalarına yönelik baskılarla faaliyetlerin bu yöen doğru yapıması talimatını verdi.

WSJ'ye konuşan Suudi yetkililer , Veliaht Prens'in, fiili olarak el koyduğu inşaat şirketlerine, yatırımlarını geçen Ekim ayında açıkladığı 500 milyar dolarlık NEOM projesine aktarmaları direktifini verdiğini belirtti.