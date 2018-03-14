taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.267
USD
3,8613
EURO
4,7887
ALTIN
164,65
PETR
64,4700

Türk dizilerinin kaldırılmasının arkasında Selman var

MBC televizyonlarında Türk dizilerinin kaldırılması konusu çeşitli tartışmalara yol açmıştı. ABD'li Wall Street Journal gazetesi de dizilerin kaldırılmasının arkasında Prens Selman'ın olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 09:21..
  1. Haberler
  2. Dünya
Türk dizilerinin kaldırılmasının arkasında Selman var

Türk dizilerinin Orta Doğu ve körfez ülkeleri üzerindeki etkinliği, popülaritesi öyle büyük bir noktaya geldi ki. Türkiye dizi ihracatında ABD'nin ardından ikinci sıraya kadar yükselmişti. MBC'nin bu kadar çok ekonomik kazanç sağlayan programları kaldırma kararı, altında bir siyasal sebep aranmasına neden olmuştu. Aranan o sebep bulundu.

Türk dizilerinin kaldırılmasının arkasında Selman var

SELMAN KALDIRTTI

ABD'li finans gazetesi Wall Street Journal dizilerin kaldırılması kararının ardında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet bin Selman'ın olduğunu belirtti. Gazete, Orta Doğu'da Türk dizilerine karşı uyguladığı ambargonun Türkiye'ye bir mesaj olduğunu söyledi.

Gazete bu ambargoya neden olarak Türkiye'nin Körfez krizinde Katar'ı desteklemesini gösterdi.

NEOM PROJESİ TALİMATI

Selman'ın Türkiye'ye yönelik girişimi WSJ tarafından da gündeme taşınırken, Veliaht prensin kontrolü ele alma girişimlerin medya ayağını MBC kanalına getirilen denetim ile sağlandığını belirtti.

Bunlarla birlikte Selman, Suudi Arabistan'ın "çölü cennetleştirme projesi" NEOM için de ülkenin önemli inşaat firmalarına yönelik baskılarla faaliyetlerin bu yöen doğru yapıması talimatını verdi.

WSJ'ye konuşan Suudi yetkililer , Veliaht Prens'in, fiili olarak el koyduğu inşaat şirketlerine, yatırımlarını geçen Ekim ayında açıkladığı 500 milyar dolarlık NEOM projesine aktarmaları direktifini verdiğini belirtti.

Türk dizilerinin kaldırılmasının arkasında Selman var

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Stres çarkı Avrupa'da tehlikeli ürünler listesinde
Avrupa Birliği, çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti.
Meksika geçen yıl 26 bin kez sallandı
Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, 2017'de 26 bin 123 sarsıntı olduğunu açıkladı.
Libya açıklarında 119 kaçak yakalandı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Deniz Kuvvetleri, ülkenin batı sahili açıklarında 119 kaçak göçmenin kurtarıldığını duyurdu.
BM Genel Sekreteri: Gururlu bir feministim
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldığı kadınlar ile ilgili toplantıda kendisin 'gururlu bir feminist' olarak nitelendirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

60
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

230
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

61
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

24
Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

52
Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

73
Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM