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Türk donanmasının gemileri halka açıldı

Muğla'da ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı denizaltı, lojistik destek gemisi ve korvet, halktan yoğun ilgi gördü.

AA | 21.05.2018 - 06:27..
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, TCG Bodrum isimli korvet, TCG Doğanay isimli denizaltı ve lojistik destek gemisi TGC Albay Hakkı Burak, iki gün belirli saatler arasında halkın ziyaretine açıldı.

Türk donanmasının gemileri halka açıldı

HEM ÇOCUĞUNU GEZDİRDİ HEM ASKERLİK GÜNLERİNİ ANDI

Vatandaşlar hafta sonu denizaltı ve askeri gemileri gezme fırsatı buldu. Gemiler, yetişkinlerin yanı sıra çocuklardan da yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçilerden Bülent Soyarık hem çocuğunu gezdirdiğini hem de askerlik günlerini anımsadığını söyledi.

Soyarık, "Askeriyenin halka kendini tanıtması, silahlı kuvvetlerin gücünü göstermesi son derece güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ordumuzla her zaman büyük gurur duyuyoruz, ordumuza güveniyoruz." dedi.

Türk donanmasının gemileri halka açıldı

YAŞLI KADIN ASKERİN ELİNİ TUTUP SOHBET ETTİ

Ziyaret sırasında dikkati çeken anlar da yaşandı. Kızı ile geldiği ziyarette geminin güvertesinde dinlenen Nurbet Yüksel isimli yaşlı kadın, rütbeli askerin elini tutup bir süre sohbet etti.

Asker, "Sizler varsınız biz de varız. Arkamızda sizlerin olduğunu bilince daha rahat yapıyoruz görevimizi." dedi. Yüksel de "Siz olmazsanız biz hiç olmayız. Dualarımız sizinle." diyerek karşılık verdi.

Türk donanmasının gemileri halka açıldı

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