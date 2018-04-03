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Türk dünyası Türk tarihi dersinde buluşacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Konseyine üye ülkelerin tamamında okutulacak "Ortak Türk Tarihi" dersini, gelecek yıl ortaokul 8'inci sınıflarda seçmeli dersler kapsamına aldı

AA | 03.04.2018 - 12:07..
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Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine üye ülkelerin tamamında okutulacak Ortak Türk Tarihi dersini, gelecek yıl ortaokul 8'inci sınıflardan itibaren seçmeli dersler arasına aldı.

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Konseyi, Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009'da kuruldu. Türk Konseyinin üyeleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan bulunuyor.

ÇALIŞMALARA KOMİSYON TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Türk Konseyi eğitim bakanlarınca, 22 Kasım 2014'te Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantı gereğince üye ülkelerin ortaokul ve liselerinde ortak okutulacak tarih kitaplarının hazırlanması gündeme geldi.

Eskişehir, Ortak Türk Tarihi kitabının yazım süreci uluslararası uzmanların da katıldığı bir komisyon tarafından yürütüldü.

Türk dünyası Türk tarihi dersinde buluşacak

ORTAK TÜRK TARİHİ BİLİNCİ

Türk Konseyince Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a gönderilen mektupta, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifi ile başlayan ve tüm devlet başkanlarının himayeleri ile sürdürülen Ortak Türk Tarihi ders kitabının hazırlanmasında son aşamaya gelindiği aktarıldı.

YENİ MÜFREDATA DAHİL EDİLECEK

Bakan Yılmaz da dersin hazırlıkları süren yeni müfredata dahil edilmesi talebi üzerine söz konusu dersin kitabına ilişkin değerlendirmenin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yapılması talimatını verdi.

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