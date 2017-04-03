Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Başkurdistan, Özbekistan'dan sanatçıların birlikte seslendirdiği 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsü beğeni topladı.

'Çırpınırdı Karadeniz' türküsünün yanı sıra 'Anayurt Marşı'nı da söyleyen grup, adeta Türk Dünyasını kucakladı.

Türk Dünyasından Çırpınırdı Karadeniz - Video

Çırpınırdın Karadeniz - Ahmet Cevat

Çırpınırdı Karadeniz

Bakıp Türk'ün bayrağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşe bilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna

inciler dizsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk'ün bayrağına.

Ayrı düştüm dost elinden

Yıllar var ki çarpar sinem

Vefalı Türk geldi yine

Selam Türk'ün bayrağına.

Kafkaslar'dan esen yeller

Şimdi sana selam söyler

Olsun bütün Turan eller

Kurban Türk'ün bayrağına.

Kafkaslar'dan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ele asacağız.





Anayurt Marşı - M.Sabir Karger

Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer; bir boydur.

Karakalpak, Kırgız, Kazak; bunlar bir soydur.

Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar.

Anayurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar.

İnanmayın, aldanmayın ey Türk yiğitler.

Kırk yüz yıllık geçmişleri var olan Türkler.

Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer; bir boydur.

Karakalpak, Kırgız, Kazak; bunlar bir soydur.

Türkistan, Kafkasistan ey güzel yurdumuz.

Sana kurban olalım hey anayurdumuz.

Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer; bir boydur.

Karakalpak, Kırgız, Kazak; bunlar bir soydur.