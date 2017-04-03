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Türk Dünyasından 'Çırpınırdı Karadeniz'

Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Başkurdistan, Özbekistan'dan çeşitli sanatçıların birlikte seslendirdiği türkü beğeni topladı.

03.04.2017 - 17:21
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Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Başkurdistan, Özbekistan'dan sanatçıların birlikte seslendirdiği 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsü beğeni topladı.

Türk Dünyasından 'Çırpınırdı Karadeniz'

'Çırpınırdı Karadeniz' türküsünün yanı sıra 'Anayurt Marşı'nı da söyleyen grup, adeta Türk Dünyasını kucakladı.

Türk Dünyasından Çırpınırdı Karadeniz - Video

Çırpınırdın Karadeniz - Ahmet Cevat

Çırpınırdı Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşe bilsem toprağına
Sırmalar sarsam koluna
inciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına.
Ayrı düştüm dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefalı Türk geldi yine
Selam Türk'ün bayrağına.
Kafkaslar'dan esen yeller
Şimdi sana selam söyler
Olsun bütün Turan eller
Kurban Türk'ün bayrağına.
Kafkaslar'dan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Türk'ün şanlı bayrağını
Turan ele asacağız.

Türk Dünyasından 'Çırpınırdı Karadeniz'

Anayurt Marşı - M.Sabir Karger

Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer; bir boydur.
Karakalpak, Kırgız, Kazak; bunlar bir soydur.
Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar.
Anayurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar.
İnanmayın, aldanmayın ey Türk yiğitler.
Kırk yüz yıllık geçmişleri var olan Türkler.
Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer; bir boydur.
Karakalpak, Kırgız, Kazak; bunlar bir soydur.
Türkistan, Kafkasistan ey güzel yurdumuz.
Sana kurban olalım hey anayurdumuz.
Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer; bir boydur.
Karakalpak, Kırgız, Kazak; bunlar bir soydur.

Türk Dünyasından 'Çırpınırdı Karadeniz'

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