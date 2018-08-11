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Türk dünyasının ortak mirası bir araya getirildi

Türk dünyasının ortak mirası olan değerler, 18 ülkede ve Türkiye'nin 7 bölgesinde yürütülen 4 yıllık çalışmayla derlendi.

AA | 11.08.2018 - 15:28..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları, TİKA ve TRT'nin desteğiyle hayata geçirilen Türk Dünyasında Ortak Kültürel Değerler-Ortak Miras projesinin koordinatörü Osman Subaşı, yaptığı açıklamada, bugüne kadar Türk kültürüyle ilgili yapılmış geniş bir envanter çalışması olmadığını için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

4 YILDA TAMAMLANDI

Projede yaklaşık 140 kişinin görev aldığını, çalışmaların Türkiye'nin yanı sıra 18 ülkede gerçekleştirildiğini aktaran Osman Subaşı, projenin 4 yılda tamamlandığını bildirdi.

Türk dünyasının ortak mirası bir araya getirildi

TÜRK DÜNYASININ YERİ

Kitapta "Aşk ve Sevgi", "Mevsimler", "Renkler", "Halk Hekimliği" gibi dikkat çekici başlıkların da yer aldığını ve bu başlıklar altında ortak mirasın incelendiğini ifade eden Osman Subaşı, "Aşk ve sevginin bizim kültürümüzde en çok ortak özelliği olan konu olarak karşımıza çıktığını gördük. Renklerin ise önce inanç kültüründe yoğun bir şekilde daha sonra sosyal ve kültürel değerlerin belirleyici bir unsuru olarak karşımıza çıktığını gördük. Halk hekimliğinin de Türk dünyasında geniş bir yer tuttuğunu tespit ettik." dedi.

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