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Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu

Nevruz Bayramı vesilesiyle Bosna Hersek'te 'Tüm Renkleriyle Türk Dünyası' konulu konser düzenlendi.

AA | 26.03.2018 - 08:49..
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı dolayısıyla 'Tüm Renkleriyle Türk Dünyası' temalı konser düzenlendi.

Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla başkentteki Skenderija Kültür Merkezi'nde yapılan konsere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Gagavuzya, Yakutistan ve Sibirya'dan gelen TÜRKSOY sanatçıları, konser ve halk dansları gösterisiyle salonu dolduran Saraybosnalıları Türk dünyasının eşsiz renkleriyle buluşturdu.

Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu

Müsteşar Yardımcısı Gül, yaptığı açıklamada, TÜRKSOY'un Türk kültürünün UNESCO'su olduğunu ifade ederek, "TÜRKSOY, bu yıl 25'inci yılını kutluyor. Nevruz Bayramı dolayısıyla da Balkanlar'da bir etkinlik turu düzenliyor." dedi.

Dün akşam Bosna Hersek'in Zenica şehrinde izleyicisiyle buluşan "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası Konseri," Saraybosna'nın ardından bugün da ülkenin güney kesimindeki Mostar şehrinde yapılacak.

Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu

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