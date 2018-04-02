1 Tuareg Şeyhleri Türkiye'ye geldi Tuareg’lerin Libya’daki önde gelen kabile şeyhleri ve bazı üyeleri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

2 Türk Edebiyatı'nın önemli ismi Ülkü Tamer hayatını kaybetti Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Ülkü Tamer, 81 yaşında hayatını kaybetti.

3 Galatasaray skorboarddan sorumlu kişiyi kovdu Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta skorboard krizi yaşandı. Olayın ardından açıklama yapan Abdürrahim Albayrak, sorumlu kişinin kovulacağını belirtti.

4 Selçuk İnan: Her maç final Selçuk İnan, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

5 Şanlıurfa'da kiralık arabayla kaza: 1 ölü 4 yaralı Şanlıurfa'da kiraladıkları otomobille kaza yapan gençlerden biri hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı

6 Afrin'de 2 köyde 2 patlayıcı imha edildi Afrin'de patlayıcıları imha etmeye devam eden Mehmetçik, Şeyh Hadid ve Arap Uşağı köylerinde tespit ettiği 2 adet patlayıcıyı imha etti.