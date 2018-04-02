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Türk Edebiyatı'nın önemli ismi Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Ülkü Tamer, 81 yaşında hayatını kaybetti.

DHA | 02.04.2018 - 00:00..
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Bodrum'a bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Tamer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdi.

CENAZESİ PAZARTESİ GÜNÜ KALKACAK

"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Tamer'in cenazesinin, yarın Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

Acı haberi alan senarist ve şair Barış Pirhasan Twitter'dan , "Ülkü Tamer'i kaybettik... Şu anda düşünmek, konuşmak, yazmak gelmiyor içimden..." mesajını paylaştı.

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