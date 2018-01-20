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Türk F-16'ları ABD'nin kullandığı havaalanını bombalıyor

Akşam üzeri 17.00'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk F-16'ları ilk olarak ABD'nin YPG'ye yardım götürmek için kullandığı Minniğ Havaalanı'nı bombalıyor.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 19:10..
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Türk F-16'ları ABD'nin kullandığı havaalanını bombalıyor

Türkiye'nin sınır güvenliğini güvene almak için Fırat Kalkanı'ndan sonra başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk F-16'lar gün akşama dönerken havalanıp Afrin'i bombalamaya başladılar.

ABD'NİN KULLANDIĞI HAVAALANI BOMBALANIYOR

Operasyonda kritik yer tutan Minniğ Havaalanı'da bu kapsamda ilk bombalanan yerlerden biri.

F-16'lar havadan ÖSO karadan Afrin'de GALERİ

Öyle ki ABD, terör örgütü YPG'ye yolladığı yardımları bu havaalanı üzerinen bölgeye ulaştırıyor.

Türk F-16'ları ABD'nin kullandığı havaalanını bombalıyor
Grafiğin büyük halini görmek için üzerine tıklayınız...

DESTEK KESİLECEK

Bu havaalanının ele geçirilmesiyle birlikte ABD'nin YPG'ye desteği büyük ölçüde kesilmiş olacak.

Mehmetçik'in Afrin planı haberi
Türk F-16'ları ABD'nin kullandığı havaalanını bombalıyor

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