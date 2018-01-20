Türk F-16'ları ABD'nin kullandığı havaalanını bombalıyor

Türkiye'nin sınır güvenliğini güvene almak için Fırat Kalkanı'ndan sonra başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk F-16'lar gün akşama dönerken havalanıp Afrin'i bombalamaya başladılar.
ABD'NİN KULLANDIĞI HAVAALANI BOMBALANIYOR
Operasyonda kritik yer tutan Minniğ Havaalanı'da bu kapsamda ilk bombalanan yerlerden biri.
F-16'lar havadan ÖSO karadan Afrin'de GALERİ
Öyle ki ABD, terör örgütü YPG'ye yolladığı yardımları bu havaalanı üzerinen bölgeye ulaştırıyor.
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DESTEK KESİLECEK
Bu havaalanının ele geçirilmesiyle birlikte ABD'nin YPG'ye desteği büyük ölçüde kesilmiş olacak.