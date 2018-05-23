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Türk filmleri dünyayı dolaşacak

Yunus Emre Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 11 ayrı dünya şehrinde Türk Filmleri Haftası düzenlenecek.

AA | 23.05.2018 - 12:21..
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Türk filmleri dünyayı dolaşacak

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünyanın en güçlü sanat sektörü haline gelen sinema alanında yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle dünyanın farklı coğrafyalarında Türk Film Haftası düzenleyecek.

TÜRK KÜLTÜRÜ TANITILACAK

Zagreb, Amman, Beyrut, Budapeşte, Bükreş, Kazan, Londra, Rabat, Tahran, Viyana ve Varşova'da filmler gösterime sunulacak.

Enstitü ile Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek etkinlikte, enstitünün yaygın ağı üzerinden kültürel diplomasinin en önemli ve etkili araçlarından olan sinemanın Türk kültürünü tanıtıcı etkisi kullanılacak.

Sinema Genel Müdürlüğünün tecrübeleriyle gerçekleştirilecek etkinlikle özellikle entelektüel çevrelerin ve genç üniversite nüfusunun Türk kültürüne yakınlaşması amaçlanıyor.

KISA FİLMLER DE GÖSTERİLECEK

Etkinlik, Türk dizilerinin ihracat rekorları kırdığı ve dünyanın dört bir yanında büyük heyecanla takip edildiği günümüzde Türk sinemasının da dolaşımına ve sinemaseverlerle rahatça buluşmasına katkı sağlayacak. Türk Filmleri Haftası, her yıl artacak etkinlik sayısıyla Türk sinemasıyla tanışmamış ülke bırakmayacak.

Zagreb, Amman, Beyrut, Budapeşte, Bükreş, Kazan, Londra, Rabat, Tahran, Viyana ve Varşova'da Türk sinemasının unutulmaz filmlerini yabancı sinemaseverlerle buluşturacak etkinlikte, kısa filmler de gösterilecek.

Türk filmleri dünyayı dolaşacak

İLK DURAK ZAGREB

Etkinlik vasıtasıyla film gösterimlerinin yanı sıra oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı buluşmaları, söyleşiler, atölye çalışmaları, Türk mutfağı etkinlikleri, sinema afiş ve obje sergileri gibi birçok içerikle kültürel etkileşimin sağlanması hedefleniyor.

Türk Filmleri Haftası'nın ilk programı, bugün Zagreb'de başlıyor. Kentin tarihi çiçek meydanında yer alan en eski ve prestijli sineması salonu Avrupa Sineması'nda 27 Mayıs'a kadar sürecek hafta kapsamında geçmişten bugüne 10 Türk filmi sinemaseverlerle buluşacak.

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