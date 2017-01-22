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Türk firmaları Cern'de 4 ihale kazandı

Türkiye’nin geçen yıl CERN'e ortak üye olmasının ardından Türk firmalarının bu pazardan pay alması için yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi.

22.01.2017 - 21:27
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Türkiye’nin geçen yıl Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü’ne (CERN) ortak üye olmasının ardından Türk firmalarının 600 milyon avroluk bu pazardan pay alması için yürüttüğü çalışmalar meyve verdi.

16 FİRMA KATILDI

CERN’in açtığı ihalelere 16 Türk firması katılırken, 3 firma 400 bin avroluk iş almayı başardı. Kazandığı ilk ihale ile CERN’e adım atan Ankara merkezli Dora Makina, bu ihaleyi takiben bir ihale ve 6 ayrı özel sipariş daha aldı. İstanbul ve Kayseri’den iki firma ise kazandıkları ihalelerde öngörülen prototiplerin üretimini yürütüyor. Bu ihaleler sonucunda Türk firmalarının CERN’deki iş hacmi 400 bin avro oldu.

BAŞKAN HİSARCIKLIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, CERN’in yaklaşık 600 milyon dolarlık yıllık mal alımı gerçekleştirdiğini ve Türkiye’nin CERN’e ortak olmasıyla sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye buraya para koyuyor. 40 ülkeden toplanan para buraya yatırılıyor. Bize de bir fırsat açıldı. Diyorlar ki 600 milyon dolarlık pazardan pay alabilirsiniz. Sanayicilere söylüyorum, CERN’e iş yapmak demek, müthiş bir itibar demek. Burada müthiş bir fırsat var” ifadesini kullandı.

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