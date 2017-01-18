taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.363
USD
3,7765
EURO
4,0390
ALTIN
147,38
PETR
55,6300

Türk firmaları Katar'da 14 milyar dolarlık proje üstlendi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Katar'da 14 milyon dolarlık proje üstlendiğini açıkladı.

18.01.2017 - 10:18
  1. Haberler
  2. Emlak

l

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar sermayesine işbirliği çağrısında bulundu.

TÜRK FİRMALARI KATAR'DAN 14 MİLYAR DOLARLIK PROJE ÜSTLENDİ

Doha'da düzenlenen 2. KOBİ Konferansı'nda Katar ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için anlaşma imzalandı. 15 yıl önce karşılıklı ticaretin 15 milyon dolardan bugün 50 kat artarak, 700 milyona ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Türk firmalarının Katar’da adı geçmezdi, bugün Katar’da 14 milyar dolarlık proje üstlenildi” diye konuştu.

"TÜRKİYE- KATAR ORTAKLIĞINI DÜNYAYA KANITLAYALIM"

Hisarcıklıoğlu ayrıca, “Sizde para, bizde girişimci ruhu var. Bu iki ruhu birleştirelim, ‘Made in Katar’ ile Türkiye - Katar ortaklığını dünyaya kanıtlayalım. İslam ülkeleri olarak dünya petrolünün yüzde 69’una, doğalgazın yüzde 50’sine sahibiz. 1.5 milyar nüfus ile dünya nüfusunun 4’te 1’ine sahibiz ama bütün bu nimetlere rağmen, durumumuz ne? Dünya enerji kaynaklarının başında otururken, sermayeyi elimizde tutarken, dünya zenginliğinden yüzde 10 pay alıyoruz. Allah bereketi Müslüman’a vermiyor, bir araya gelene veriyor” dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

162
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

117
Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

28
Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

18
Kardashianlar’ın annesi evlilik kararı aldı

Kardashianlar’ın annesi evlilik kararı aldı

50
İstanbul merkezli 54 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 54 ilde FETÖ operasyonu

15
AK Partili vekil ısırıldığına dair Adli Tıp raporu aldı

AK Partili vekil ısırıldığına dair Adli Tıp raporu aldı

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM