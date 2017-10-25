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Türk gazeteci ABD'li sözcü Nauert'ı ağlattı

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Türk bir gazeteci ile sözlü atışma sonrasında basın brifingini ağlayarak terk etti.

25.10.2017 - 08:58
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Amerika’nın Sesi Washington muhabiri Mehmet Sümer yaptığı paylaşımda, “ABD Dışisleri sözcüsü Heather Nauert Türk bir gazeteci ile sözlü atışması sonucu basın brifingini ağlayarak terk etti!” ifadelerini kullandı.

Ayrıca aynı basın brifinginde bulunan Daily Sabah Washington muhabiri Ragıp Soylu ile Dışişleri Sözcüsü Nauert arasında da atışma yaşandı.

Sözcüyü "ağlatan" gazetecinin Daily Sabah muhabiri olup olmadığı, henüz netlik kazanmadı.

"ABD SÖZÜCÜSÜ 'HÜKÜMET TARAFINDAN FONLANIYOR' DEDİ"

Ragıp Soylu Twitter'dan şunları paylaştı: “ABD Dışışleri Sözcüsü, YPG’yle ilgili sorduğum bir soruya devlet-özel ortaklğı olan bir medya grubuna çalıştığımı söyleyerek cevap verdi. Sözcüye çalıştığım şirketin özel olduğunu belirttiğimde ise, medya grubunun hükümet tarafından fonlandığını söyledi. Kel alaka? Yok.”

​Öte yandan, Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması sonrası tüm tarafları, 'saldırgan görülebilecek ya da ilave gerilimler yaratabilecek eylemlerden' kaçınmaya çağırdıklarını açıkladı.

"RAKKA'NIN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ BAŞARIDIR"

Nauert'e günlük basın brifinginde bir gazeteci, YPG güçlerinin Abdullah Öcalan'ı övdüğü bir video yayınlamasına dair yorumunu sordu. Söz konusu video hakkında bilgisinin olmadığını ifade eden Nauert, "Ama size şunu söyleyebilirim; Rakka'nın özgürleştirilmesi sadece koalisyon için değil, en önemlisi Suriye halkı için net bir başarıdır.” diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'YLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

"Sizin referans gösterdiğiniz bu videodakiler dahil, tüm tarafları, saldırgan olarak görülebilecek ya da ilave gerilimler yaratabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz.” diyen Nauert, ABD yönetiminin, teröre karşı mücadelede ve bölgesel işbirliğini artırmada Türkiye'yle birlikte yakın çalıştığını ifade etti.

Rakka'nın IŞİD'den geri alınmasının ardından kentte Abdullah Öcalan'ın posteri açılmıştı. Türkiye'nin sert tepki gösterdiği bu gelişmeyi Amerika da kınamış, "Abdullah Öcalan'ın saygı duyulmaması gereken biri olduğu” açıklamasında bulunmuştu.

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