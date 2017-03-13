AB'nin basın açıklamasından sonra soruları yanıtlayan AB Komisyonu, üye ülkelerde toplantı yapılabilmesine ilişkin kararların, uluslararası hukukun uygulanabilir hükümleri ve ulusal hukuk çerçevesinde ilgili ülkenin inisiyatifinde olduğu belirtti.

Türk gazeteciden AB sözcüsünü zora sokan soru-İZLE

KINAMA GELMEDİ

Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının 5 saate yakın Hollanda tarafından rehin tutulması, gazeteciler ve toplanan kalabalığa yapılan saldırıların AB tarafından kınanıp kınanmayacağı sorusu üzerine, AB Komisyonu itidal çağrısı yapmaktan öteye gitmedi.