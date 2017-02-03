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Türk gemici Yunanistan'da casuslukla yargılanacak

Yunanistan’da Türk gemisinin başçarkçısı Cengiz Uygur, limanda fotoğraf çektiği için gözaltına alındı.

03.02.2017 - 08:51
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Türk gemici Yunanistan'da casuslukla yargılanacak

yunanistan

Türk bayraklı M/V Makbule Ana adlı 84 metre boyundaki kargo gemisinin başçarkcısı Cengiz Uygur, yüklerini boşaltmak için girdikleri Elefsis Limanı'nda fotoğraf çektiği için gözaltına alındı.

İzmit'ten aldığı 3 bin 600 ton rulo sacı, Atina'nın kuzeyindeki Elefsis Limanı'na götüren Boğaziçi Denizcilik'e ait M/V Makbule Ana adlı geminin başçarkcısı Cengiz Uygur, köprü üstünden (kaptan köşkü) limanı izlemeye başladı.

FOTOĞRAF ÇEKTİ YUNAN KILAVUZ UYARDI

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, bu sırada cep telefonu ile limanın fotoğrafını çeken Cengiz Uygur'u, gemiyi limana yanaştıran Yunan kılavuz kaptan uyardı.

AJANLIKLA SUÇLANIYOR

Başçarkçının görüntü almasına büyük tepki gösteren Yunan kaptan, fotoğrafların silinmesini istedi. Bunun üzerine Uygur fotoğrafları kılavuz kaptanla sildi. Kılavuz kaptanın ihbarı üzerine gemiye gelen liman polisi, başçarkcı Uygur'u gözaltına aldı. Uygur'un üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olduğuna dair astsubay kimliği çıkınca, emekli astsubayın gemiye Türk ajanı olarak bindiği ve limanı görüntülediğini iddia edildi.

CASUSLUKLA YARGILANACAK

Mahkemeye sevk edilen Uygur için Boğaziçi Denizcilik'ten avukat ve tercüman Yunanistan'a gitti. dedi. Yunanistan'daki Türk Büyükelçiliği'nin de tercüman ve avukatla görüştüğü ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da bilgilendirildiği öğrenildi. Uygur'un 2 gün içinde Pire'deki mahkemeye çıkartılacağı vurgulandı.

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