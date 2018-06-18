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Türk gemisi su aldı Hırvatistan limanına çekildi

Jabuka Adası açıklarında su almaya başlayan bir Türk yük gemisi, Hırvatistan'ın Trogir Limanı'na çekildi.

AA | 18.06.2018 - 22:51..
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Adriyatik Denizi'nde meydana gelen olayda Türk gemisine hemen müdahale edildi. Slovenya'ya gitmekte olan gemideki mürettabat tahliye edildi.

Türk gemisi su aldı Hırvatistan limanına çekildi


BAKIMI YAPILANA KADAR LİMANDA KALACAK

Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmaları sırasında geminin tekrar su almaya başlaması üzerine gemide kalan mürettebatın da tahliye edilerek Split'e ulaştırıldığı ifade edildi.

11'i Türk, 2'si Hindistan vatandaşı 13 kişilik mürettebatın, 8'i dün tahliye edilmiş, geminin altında oluşan yırtık, alüminyum bir parça ile kapatılmıştı.

Trogir Limanı'na çekilen yük gemisinin bakımının Trogir Tersanesi'nde yapılacağı kaydedildi.

Türk gemisi su aldı Hırvatistan limanına çekildi

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