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Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

Daha önce Apple'ın bazı uygulamalarında güvenlik açığı tespit eden 16 yaşındaki Yiğit Can Yılmaz, 'Safari' uygulamasında da açık buldu.

İHA | 22.02.2018 - 05:01..
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Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

Eski iPhone modellerini yavaşlatarak insanlara yenilerini satan Apple'ın açıkları bitmiyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan 16 yaşındaki Türk genç Yılmaz, daha önce de 'Siri'deki güvenlik açığını bulmuştu.

Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

TEŞEKKÜR LİSTESİNE GİRDİ

Apple'ın sesli asistanı "Siri"deki güvenlik açığını bulduğu için firmanın "onur listesi"ne alınan Süha Erler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yılmaz, "Safari" uygulamasında da bazı sorunlarla karşılaştı. Safari'deki güvenlik açığını tespit ederek firmanın güvenlik birimine bildiren Yılmaz, bu sayede Apple'ın teşekkür listesine girdi.

"APPLE KULLANICILARI DOLANDIRILABİLİRDİ"

Yılmaz, Apple kullanıcılarının kötü niyetli insanlar tarafından dolandırılmaması için çalışmalar yaptığını söyledi.

"Safari"de çok kritik bir güvenlik sorunu tespit ettiğini dile getiren Yılmaz, "Örneğin kötü niyetli bir internet sitesi sahibi, yazmış olduğu kodu kullanarak sizi 'www.apple.com' adresindeymiş gibi gösterebiliyordu. Sitesine Apple'ın tasarımlarını ekliyordu ve adres çubuğunu değiştirebiliyordu. Bu sayfa içerisine konulan bazı linkler sayesinde, kullanıcıların kredi kartları bilgilerinin çalınmasına neden olabiliyordu. Kötü niyetli kişiler bilgilerinizi kötü amaçları için kullanabiliyorlardı." diye konuştu.

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