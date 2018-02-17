Türk gencini öldürdüğü şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da öldürülmeden önce bir kere daha bıçaklı saldırıya uğrayan Türk genci Hasan Öcan'ın soruşturması hakkında açıklama yapıldı. İngiliz polisi, Özcan'ın öldürülmesiyle bağlantılı iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Polisin yaptığı açıklamada, Londra'nın doğusunda Dagenham ve Hornchurch semtlerindeki adreslerde kimlikleri açıklanmayan 15 ve 19 yaşlarındaki iki erkeğin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "cinayet şüphesiyle gözaltına alınan" gençlerin sorgularına, Londra'nın doğusundaki ayrı karakollarda devam edildiği aktarıldı.

Soruşturmanın cinayet masası dedektifleri tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada, görgü tanıklarına da emniyet yetkilileriyle iletişime geçme çağrısı yinelendi.