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Türk gitarist Ay'a seyahate katılmak istiyor

Ayarlanabilir mikrotonal gitarıyla tanınan gitarist Tolgahan Çoğulu, Japon iş adamı Yusaku Maezawa'nın, SpaceX roketiyle 2023'te Ay yörüngesine seyahatine eşlik edecek sanatçılardan biri olmak istiyor

AA | 03.10.2018 - 00:27..
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  2. Teknoloji

Tolgahan Çoğulu, Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın tüm masraflarını şahsen karşılayacağı seyahatte kendisine eşlik etmesi için 6 ila 8 sanatçıyı davet edeceğini duyurmasını büyük bir heyecanla karşıladığını söyledi.

AYA SEYAHATE BİR TÜRK ADAY

"Dearmoon (Sevgili ay)" adıyla 2023'te gerçekleşecek seyahatte kendi tasarladığı ayarlanabilir mikrotonal gitarla katılmayı istediğini kaydeden Çoğulu, uzay mekiğinde de müzik yapabileceğini ifade etti.

Çoğulu, 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tasarladığı perdeleri hareketli "ayarlanabilir mikrotonal gitar" tasarımıyla evrenin ve doğanın seslerini kullanarak bu yolculukta müzik eserleri besteleyebileceğini aktardı.

Türk gitarist Ay'a seyahate katılmak istiyor

ELON MUSK DUYURMUŞTU

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX kurucusu Elon Musk, Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı Ay'a götüreceğini duyurmuş, Maezawa ise tüm masraflarını şahsen karşılayacağı seferde kendisine eşlik etmesi için 6 ila 8 sanatçıyı davet edeceğini bildirmişti. Seyahate katılmak için ilk olarak İsveçli müzisyen Martin Molin'in adaylığını duyurmuştu.

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