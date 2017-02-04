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Türk güvenlik güçlerinin Kardak'ta nöbeti devam ediyor

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik güçleri, Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına yakın bir bölgede güvenlik tedbirlerini devam ettirdi.

04.02.2017 - 19:31
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Kardak krizinin 21. yılında Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bir bölgedeki bekleyişlerini sürdüren Türk güvenlik güçleri, sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan güçlerinin, muhtemel yeni ihlallerini önlemek için tedbirlerini devam ettiriyor.

HAZIR BEKLİYORLAR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki askeri gemi, Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde beklemeye devam ederken Türk savaş gemileri, hem yasa dışı geçişe engel olmak hem de Kardak kayalıklarını izlemek amacıyla bölgede hazır bekletiliyor.

SAVAŞ GEMİSİNDEN DEVRİYE GÖREVİ

Öğleden sonra saatlerine kadar Çatal Ada önlerinde bekleyen Türk savaş gemilerinden biri, bulunduğu yerden ayrılarak devriyeye çıktı.

Kardak kayalıklarına çok yakın bir bölgeden geçiş yapan Türk savaş gemisi, Gümüşlük açıklarından seyrini sürdürdü. Yaklaşık 20 dakika sonra yine Gümüşlük açıklarında bekleyen bir Sahil Güvenlik botu da Kardak kayalıkları yakınlarından geçerek Turgutreis istikametine doğru yöneldi.

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