Türk halk müziği temalı liseye başvuru zamanı

Bu yıl ilk kez eğitime başlayacak Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi başvuruları 10-17 Temmuz arasında yapılacak.

60 ÖĞRENCİ ALINACAK

Okul Müdürü Özer Öztop, bu yıl okula toplamda 60 öğrencinin özel yetenek sınavıyla alınacağını belirterek, "Öğrencilere piyanonun yanı sıra, Türk halk müziği çalgılarının eğitimi verilecek. Sadece devlet okullarına bağlı öğretmenler değil, özel sektördeki öğretmenlerin ve sanatçıların da ders verebileceği farklı bir okul olacak." dedi.

SON BAŞVURU 17 TEMMUZ

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) istediği başarıya ulaşamayan veya müzik yeteneği olduğunu düşünen öğrencilere kapı aralayan okulun ön kayıtları, 10 - 17 Temmuz tarihleri arasında (http://bakirkoygsl.meb.k12.tr) adresinden yapılabilecek.

Diğer güzel sanat liselerinden farklı olarak TRT ve alanında söz sahibi sanatçıların da ders verebileceği okulda, öğrenciler piyano, Türk müziği çalgıları, şan, solfej, koro ve orkestra dersleri alacak.