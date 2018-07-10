taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.253
USD
4,6730
EURO
5,4891
ALTIN
188,98
PETR
78,5200

Türk halk müziği temalı liseye başvuru zamanı

Türk halk müziği temalı okul olarak bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'ne ön kayıtlar bugün başlıyor.

AA | 10.07.2018 - 09:45..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Bu yıl ilk kez eğitime başlayacak Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi başvuruları 10-17 Temmuz arasında yapılacak.

60 ÖĞRENCİ ALINACAK

Okul Müdürü Özer Öztop, bu yıl okula toplamda 60 öğrencinin özel yetenek sınavıyla alınacağını belirterek, "Öğrencilere piyanonun yanı sıra, Türk halk müziği çalgılarının eğitimi verilecek. Sadece devlet okullarına bağlı öğretmenler değil, özel sektördeki öğretmenlerin ve sanatçıların da ders verebileceği farklı bir okul olacak." dedi.

Türk halk müziği temalı liseye başvuru zamanı

SON BAŞVURU 17 TEMMUZ

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) istediği başarıya ulaşamayan veya müzik yeteneği olduğunu düşünen öğrencilere kapı aralayan okulun ön kayıtları, 10 - 17 Temmuz tarihleri arasında (http://bakirkoygsl.meb.k12.tr) adresinden yapılabilecek.

Diğer güzel sanat liselerinden farklı olarak TRT ve alanında söz sahibi sanatçıların da ders verebileceği okulda, öğrenciler piyano, Türk müziği çalgıları, şan, solfej, koro ve orkestra dersleri alacak.

Türk halk müziği temalı liseye başvuru zamanı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

57
Yeni sistemin 3 KHK'sı

Yeni sistemin 3 KHK'sı

28
Yeni kabinede yer almayan isimler

Yeni kabinede yer almayan isimler

65
Tarihin en genç kabinesi

Tarihin en genç kabinesi

59
Orgeneral Ümit Dündar kimdir

Orgeneral Ümit Dündar kimdir

45
Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

30
Orgeneral Yaşar Güler kimdir

Orgeneral Yaşar Güler kimdir

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM