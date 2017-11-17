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'Türk halkı gibi olacağız' diyen Zimbabve gençlik örgütü

15 Temmuz'da darbecileri püskürten Türk milletini örnek göstererek "Onlar gibi direneceğiz" diyen Zimbabve Gençlik Örgütü, sözünü geri aldı.

17.11.2017 - 11:22
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Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) Gençlik Örgütü Lideri Kudzanai Chipanga, askeri müdahale öncesi yaptığı "Müdahaleye direneceğiz" açıklaması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'dan özür diledi.

"BİLDİRİYİ BAŞKASI YAZDI" DEDİ

Chipanga, ülkedeki yerel organlarda yayınlanan özür açıklamasında, salı günü yaptığı açıklama sebebiyle özür dileyerek, bildiriyi kendisinin kaleme almadığını, başkaları tarafından önüne konduğunu ileri sürdü.

"BİZLER DAHA GENCİZ"

"General Chiwenga'dan tüm gençlik örgütü adına özrümü kabul etmesini istiyorum. Bizler genç insanlarız, hala büyüyoruz ve hatalarımızdan ders alıyoruz." ifadesini kullanan Chipanga, bu hatadan da büyük dersler çıkardığını belirtti.

"TÜRK HALKI GİBİ DİRENECEĞİZ" DEMİŞTİ

Chipanga, Chiwenga'nın Eski Devlet Başkan Yardımcısı ve iktidar partisinin yeni lideri Emmerson Mnangagwa'nın destekçilerine yapılan tasfiyeye son vermek için 'adım atmaya' hazır olduğunu belirtmesinin ardından buna tepki göstermiş, ordudaki bir bireyin Mugabe'ye müdahelesine izin vermeyeceklerini söylemişti.

Gençlik lideri, açıklamasında, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini örnek vererek, "Türk halkının seçilmiş bir hükümete müdahale etmeye çalışan güçleri püskürttüğü gibi biz de devrimi savunacağız." demişti.

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