Türk hava sahasında 17 saniyede bir uçuş gerçekleşti

Sivil havacılık altyapısına yapılan yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayılarında önemli artış görüldü.

SÜREKLİ BÜYÜME YAŞANDI

Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısı yılda ortalama yüzde 10,5 büyüyerek 70 milyon 715 bin 263 milyondan 173 milyon 959 bin 159 milyona yükseldi.

Yurt içinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, aradan geçen 15 yılda, iç hatlarda 6 havayolu şirketi 7 merkezden toplam 55 noktaya sefer yaptı.

Öte yandan, 2003'te yurt dışında sadece 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken geçen yılın sonu itibarıyla bu sayı toplam 286 noktayı buldu.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ

Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artış göstererek, 1 milyon 814 bin 958'den 1 milyon 829 bin 28'e yükseldi.

Bir başka ifadeyle geçen yıl Türkiye semalarından yaklaşık her 17 saniyede bir uçak geçti. 2016 sonu itibarıyla havalimanlarına inen ve kalkan uçakların yüzde 68,4’ünü ticari uçuşlar oluşturdu.

Ticari uçuş sayısı, 2016'da, bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 6 artarak 668 bin 817'den 708 bin 994'e yükseldi. Dış hatlarda ise yüzde 7,4 azalarak 585 bin 798'den 542 bin 682'ye geriledi. Türkiye genelinde ise söz konusu rakam yüzde 0,2 düşüşle 1 milyon 254 bin 615'den 1 milyon 251 bin 676'ya indi.

İÇ HAT UÇUŞLARI ARTTI

Geçen yılın sonu itibarıyla iç hat uçak trafiğindeki artış devam etti. İç hat uçak trafiği 2016'da, 2015'e göre, yüzde 6,6 artarak 832 bin 958'den 888 bin 215'e yükseldi. Dış hat uçak trafiği ise yüzde 9,6 azalarak 623 bin 715'ten 563 bin 885'e geriledi.

Türk hava sahasından transit üst geçiş sayısı ise yüzde 0,8 arttı. Türk hava sahasından geçen yıl 376 bin 928 üst geçiş gerçekleşti. Böylece Türk hava sahası toplam 1 milyon 829 bin 28 uçuşa ev sahipliği yaptı