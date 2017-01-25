Türk hava sahasında bir rekor daha

Sivil havacılık alt yapısına yapılan yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla birlikte bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, son yıllarda uçuş ve uçakla seyahat eden yolcu sayılarında önemli artışlar yaşanıyor.

17 SANİYEDE 1 UÇAK

Geçtiğimiz yıl 20 saniyede 1 uçağın geçtiği Türk hava sahasından bu yıl 17 saniyede 1 uçak geçti.

YENİ REKOR

2016 yılındaki uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artış göstererek 1 milyon 829 bin 28 uçuşla rekor kırdı.

10 YILLIK RAKAMLAR

2006 yılında 70 milyon 715 bin olan yolcu sayısı ise 2016 yılında 173 milyon 959 bin oldu.