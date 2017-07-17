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Türk Hava Yolları, 300. uçuş noktasıyla gücüne güç kattı

Türk Hava Yolları’nın Uzakdoğu seferleri, yüzde 81.2 ile dış hatlardaki en yüksek doluluk oranına ulaştı.

17.07.2017 - 12:24
  1. Haberler
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THY, dünyanın dört bir yanındaki uçuş noktalarına, doluluk oranlarını arttırarak uçmaya devam ediyor.

Yılın ilk yarısında 29.5 milyon yolcu taşıyan THY’nin Uzakdoğu uçuşlarındaki yolcu sayısı artışı dikkatleri çekti.

8.4 ORANINDA ARTIŞ OLDU

Habertürk Gazetesi’nden Gökhan Artan’ın haberine göre, 2016 yılının ilk yarısında Uzakdoğu hatlarında 2 milyon 162 bin 48 yolcu seyahat ederken bu yılın ilk yarısında 8.4 oranında bir artışla, yolcu sayısı 2 milyon 342 bine ulaştı. Yolculuk oranı ise geçen yıl yüzde 76’lardayken bu yıl 81.2’ye çıktı.

Türk Hava Yolları, 300. uçuş noktasıyla gücüne güç kattı

THY kargo uçuşlarında da yüzde 35 artışla 159 bin 545 ton kargo taşındı.

Uzakdoğu seferleri geçen yılın oranlarına göre değerlendirildiğinde, toplam yolcu ve kargo gelirlerinin yüzde 24’ünü tutuyor.

ORTA VE GÜNEY AMERİKA HATLARINDA YÜZDE 16.5 ARTIŞ

Geçen yıl Uzakdoğu seferlerinde 2 milyar 148 milyon dolar gelir sağlayan THY, Orta ve Güney Amerika hatlarında da yılın ilk yarısında yüzde 16.5 artışla 169 bin yolcu taşıdı.

Türk Hava Yolları, 300. uçuş noktasıyla gücüne güç kattı

300. UÇUŞ NOKTASI PHUKET OLDU

Türk Hava Yolları son zamanlarda yoğun talep gören Phuket’i de 300. Uçuş noktası olarak bünyesine katıyor.  Yarın sabah başlayacak Phuket uçuşları ABD, Rusya ve Avrupa’dan büyük ilgi görüyor.

Bangkok hatlarında yüzde 87 doluluk oranını yakalayan Türk Hava Yolları, Phuket’e 4 kez uçuş gerçekleştirecek.

Batı’dan Phuket’e önemli ölçüde yolcu taşımayı hedefleyen THY, 2016 yılında Tayland’a 325 bin yolcu taşımıştı.

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