Türk Hava Yolları'ndan yolcularına uçuş rehberliği

Türk Hava Yolları, yeni projesi Fly Good Feel Good, iyi bir uçuş deneyimini esas alarak; yolcuların her açıdan rahat bir seyahat geçirmesi için uçuş öncesinde, uçuş sırasında ve uçuş sonrasında yapılması gerekenleri bir çatı altında topluyor.

REHBERLİK HİZMETİ

Projede uçuş öncesi hazırlıktan kabin egzersizlerine, uyku düzeninden yoga ve meditasyona kadar uçak seyahatini olumlu yönde etkileyecek pek çok konuda yolculara rehberlik ediliyor.

UZMAN EKİPLE HAZIRLANDI

Her bir konu, Dr. Halit Yerebakan öncülüğünde alanında uzman kişilerce ele alınıyor ve yolcuların uçuş deneyimine yönelik öneriler detaylı bir şekilde anlatılıyor.

UÇUŞLA İLGİLİ HER KONUDA DESTEK

Projenin ilk aşamasında, Uçak İçi Eğlence Sistemi üzerinden ulaşılabilecek 9 bilgilendirici video; bebek ve çocuklarla uçuş, uçuş sırasında beslenme, hamilelikte uçak seyahati, jetlag’in etkilerini azaltma, uçuş sırasında burun ve kulak tıkanıklığının önlenmesi, uçuş sırasında yapılabilecek egzersizler gibi farklı konu başlıklarında tavsiyeler içeriyor.

İlerleyen dönemlerde, bu videolara yenileri eklenecek ve uçuş deneyiminin tüm aşamalarına ilişkin benzersiz tüyolara bu çatı altında yer verilecek.

FLYING DOCTOR UYGULAMASI

Fly Good Feel Good uygulaması kapsamında Flying Doctor uygulaması da hayata geçirildi. Gönüllülük esasına dayalı olan uygulamada diplomalarıyla sisteme kaydolan tıp doktorları seyahatlerinden mil kazanacak ve uçuş esnasında doktor ihtiyacı doğduğunda uçakta olan Flying Doctor sistemine kayıtlı doktorlardan direkt destek istenebilecek.

HER AN HER YERDEN ULAŞILABİLİR

Projede ele alınan konular, yolcuların sadece uçuş esnasında değil seyahatlerinin tamamında ihtiyaç duyabileceği detayları içeriyor. Bu sebeple, proje oluşturulurken bilgilerin her an ulaşılabilir olmasına özen gösterildi. Projeye özel bir web sitesi, sosyal medya hesapları ve Türk Hava Yolları özel yolcu salonu Lounge İstanbul’da Fly Good Feel Good köşesi hazırlandı.

Projeyle ilgili tüm detaylara Türk Hava Yolları web sitesinden, ve http://www.flygoodfeelgood.com adresinden ulaşabilirsiniz.