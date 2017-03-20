Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası THY'nin yeni reklamı yayında

Türk Hava Yolları, yeni reklam filminde, özellikle geçtiğimiz yıl milletçe büyük sınavlar verdiğimiz, tarihimizden miras kalan birlik ve beraberlik ruhu sayesinde bu zorlukların da üstesinden gelindiği dönemde, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak milli bir çağrıya imza attı. THY'nin yayına giren son reklam filminde, TRT'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan seslendirme yaptı.

Türk Hava Yolları - Bu yolculukta beraberiz İZLE

THY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ULUSAL DEĞERLER SÖZ KONUSU OLDUKÇA, HER DAİM ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Ulusal değerlerin söz konusu olduğu her süreçte daimi misyonumuz gereği, üzerimize düşeni yapmaya her koşulda hazır olduğumuzu bir kez daha yineliyor, “Bu Yolculukta Beraberiz” başlığıyla hazırladığımız reklam filmini, bugün itibariyle aziz milletimizin beğenisine takdim ediyoruz.

"MİLLİ DAYANIŞMA GÜCÜMÜZ BENZERSİZDİR"

Çekimleri Mullen Lowe İstanbul ile birlikte tamamlanan reklam filmi, temas ettiği her detayla, Türkiye’nin dünyada benzeri bulunmayan milli dayanışma gücünü izleyicisine yoğun bir şekilde hissettiriyor. Genel anlamda, ülke olarak aydınlık bir geleceğe ve umut dolu yarınlara doğru emin adımlarla ilerleyişin mesajını veren film, taşıdığımız bayrağın en değerli hazinemiz olduğunun altını çiziyor.

"120 ÜLKEDE, 296 DESTİNASYONDA BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRIYORUZ"

Reklam filmiyle ilgili yorumlarını belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; “Bugün dünyanın 120 ülkesindeki 296 destinasyonda bayrağımızı büyük bir gururla taşıyor olmak, bizim için tarifi mümkün olmayan bir onur. Bu büyük motivasyonla giderek daha da güçleniyor, dünya üzerinde şanlı Türk bayrağını uçurmadığımız hiçbir nokta kalmasın istiyoruz. Değerlerimize olan bağlılığımızla daha da büyüdüğümüz, milletçe bütün olduğumuz takdirde, bizler için hiçbir şeyin zor olmayacağı bilincinden hareketle; Türkiye olarak biz güçlendikçe, tüm güçlüklerin zayıflayacağına inanıyoruz.” dedi.

Çekimleri, Atatürk Havalimanı yeni hangardaki Airbus A321 tipi uçakta gerçekleştirilen filmin çekim etabında, 80 kişilik kayıt ekibi ve 75 kişilik oyuncu ekibi görev aldı. Çekimlerin devamında yapım aşaması iki hafta süren filmde yer alan Airbus A321 tipi uçağın modellemesi üzerinde özel olarak çalışıldı. 68 saniye ile yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Kurtuluş oturdu.