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Türk Hava Yolları'nın yükselen değeri İngiliz basınında

Financial Times, Başkan Erdoğan'ın iktidarıyla birlikte Türk Hava Yolları'nın da adeta uçuşa geçtiğini yazdı.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 11:56..
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Türk Hava Yolları'nın yükselen değeri İngiliz basınında

Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları'nın elde ettiği başarılar İngilizlerin dikkatini çekti.

TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN DEĞERİ

Ülkede yayın yapan Financial Times Gazetesi, son 15 yılda THY'nin artan destinasyonlarına dikkat çekti.

Bayrak taşıyıcı firmamızın Başkan Erdoğan'ın iktidarının öncesinde kötü şartlarda hizmet verdiğini yazan İngilizler, son 15 yılda şirketin adeta uçuşa geçtiğini belirtti.

YENİ BAŞARILAR GELİYOR

Türkiye'yi dünyanın kavşağı haline getiren İstanbul Havalimanı'na da yer verilen haberde, THY'nin başarılarının her geçen gün artacağı ifade edildi.

Türk Hava Yolları'nın yükselen değeri İngiliz basınında

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