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Türk Hava Yolları, Boeing ile uçak bakım anlaşması imzaladı

Dünyanın dev uçak üreticilerinden Boeing ile Türk Hava Yolları, uçak bakım anlaşmasına imza attı.

İHA | 28.05.2018 - 11:39..
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Bu anlaşma ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Boeing uçaklarının hat bakımı, ağır bakım, komponent bakım ve onarım hizmetlerinde Boeing’in stratejik ortağı oldu.

Anlaşma aynı zamanda, Boeing ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ortaklığında teknisyen eğitimi ve sertifikalandırılmasına da imkan tanıyacak.

29 EKİM'DE FAALİYETTE

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, "Hizmet skalamızı, 29 Ekim 2018 itibarıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nda faaliyetlere başlayacak yeni tesisimizde daha da geliştiriyor olacağız. Boeing ile imzaladığımız bu önemli iş birliği, tüm Boeing operatörlerinin, uçak bakım, onarım, eğitim ve Boeing Global Filo Bakım programının kapsamında yer alan diğer alanlarda Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin dünya standardındaki hizmet kalitesini deneyimleyebilmelerine imkan tanıyacakken, sıra dışı genişliğe sahip alanıyla yeni üssümüzdeki ve diğer bakım onarım merkezlerimizdeki kabiliyet ve operasyonumuza büyük bir katma değer sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları, Boeing ile uçak bakım anlaşması imzaladı

''TÜRKİYE BAKIM VE ONARIM ALANINDA ÖNEMLİ BİR KABİLİYETE SAHİP''

Boeing International Başkanı Marc Allen, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Boeing olarak, büyüme hızı ve potansiyeli çerçevesinde öncelik verdiğimiz belli başlı ülkelerden biri olan Türkiye, bakım ve onarım alanında önemli bir kabiliyete sahip. Türkiye’yi havacılık hizmetlerinde global bir oyuncu olarak konumlandırmak, geçtiğimiz yıl açıkladığımız Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı’nın temel unsurlarından biri." ifadelerini kullandı.

MİLLİ HAVACILIK PLANI

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl, Boeing ve Türkiye’deki ortaklarınca Türk Havacılık Sanayii’nin geliştirilmesi adına “Milli Havacılık Planı” açıklanmıştı. Milli Havacılık Planı, Boeing yatırım ve programları ile Türk Hükümeti, Türk havayolu şirketleri, havacılık servis sağlayıcıları ve sanayi tedarikçileri ile karşılıklı faydaya dayalı stratejik bir çerçeve çiziyor.

Türk Hava Yolları, Boeing ile uçak bakım anlaşması imzaladı

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