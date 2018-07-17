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Türk heyet ilişkileri geliştirmek için Çeçenistan'da

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne geldi.

AA | 17.07.2018 - 23:35..
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Türk heyeti, Türkiye ile Çeçenistan arasındaki karşılıklı ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne geldi.

İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Türkiye ile Çeçenistan arasındaki karşılıklı ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne geldi.

Türkmenoğlu ve beraberindeki heyet, Çeçenistan ile çeşitli alanlardaki iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere 17-19 Temmuz tarihlerinde Çeçenistan'da temaslarda bulunacak.

Çeçenistan'da İslami ticaretin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların da ele alınacağı ziyarette, Türkiye'de "Türkiye-Çeçenistan Ekonomi Forumu"nun düzenlenmesi konusu da değerlendirilecek.

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