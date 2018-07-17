Türk heyet ilişkileri geliştirmek için Çeçenistan'da

Suriye'nin kuzeyinde, kime ait olduğu bilinmeyen bir askeri uçağın düştüğü belirtildi.

Tokat'ta piknik yaptıktan sonra eve dönen kalabalığı taşıyan traktör devrildi. Kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 4 yıldır piyasanın üzerinde fiyatla fındık aldıklarını, bu yıl da tüm bölgelerde alım yapacaklarını belirtti.

Marvel'ın Kaptan Amerika karakterine hayat veren ünlü aktör Chris Evans, Trump'a hakaret etti. Evans, Helsinki'de konuşan Trump'ı, 'FBI'ı küçük düşüren bir moron olarak' niteledi.

1 Bedelli askerlikte son durum Bedelli askerlik bekleyenlere müjde... Yaş sınırı 25'e düştü, bedeli ise 15 bin lira oldu.

2 Bedelli askerlik için 25 gün şartı AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 28 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.

3 Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştirilen Duygu Su Gülpınar, merak edilen soruları sosyal medya hesabında yanıtladı.

4 MHP ve CHP'den bedelliyle ilgili ilk değerlendirme AK Parti'nin Meclis'e sunduğu "Yaş 25, bedel 15, 25 günlük askerlik" teklifiyle ilgili MHP destek açıklaması yaparken, CHP ise kaynağın nereye kullanılacağını sordu.

5 Bedelli askerlikte şartlar belli oldu Bedelli askerlik düzenlemesinde şartlar açıklandı: Yaş 25, bedel 15 bin TL olacak ve 25 gün süreyle askerlik yapılacak.

6 Bedelli askerlik için kredi Bedelli için 12 ay vadeyle kredi çekenler 17 bin lira, 48 ay vadeyle kredi çekenler ise 23 bin 472 lira geri ödeyecekler.