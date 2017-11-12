Türk heyeti Nelson Mandela'nın köyünde

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, Başkanvekili Cemalettin Kani Torun ve AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Güney Afrika'nın efsanevi lideri ve demokratik seçimlerle iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın köyünü ziyaret etti.

Özhan, Torun ve Yaşar ile MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Abubekir Salim, TİKA Güney Afrika Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci ve Yunus Emre Enstitüsü Güney Afrika Koordinatörü Gökhan Kahraman, Mandela'nın torunu ve parlamentodaki Afrika Ulusal Kongresi Milletvekili Mandla Mandela'nın daveti üzerine Qunu'ya geldi.

TÜRK HEYETİ MANDELA'NIN KABİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İdari başkent Pretoria'ya yaklaşık bin kilometre mesafede olan Qunu, Mandela'nın da bağlı bulunduğu Mvezo kabilesinin merkezi olarak biliniyor.

Mvezo kabilesinin lideri sayılan Mandla Mandela, Türk heyetini köyde misafir etti. Köydeki bilim ve teknoloji lisesi ile eğitim kurumları hakkında bilgi veren Mandla Mandela, Qunu'nun nüfusunun 20 binin üzerinde olduğunu ifade etti.

Köyde bir klinik bulunduğunu fakat doktor olmadığı için hizmet veremediğini anlatan Mandela, köydeki okullar için kütüphane oluşturduklarını ve kitaba ihtiyaçları olduğunu belirtti. Mandela, bu konuda Türkiye'den destek istedi.

Özhan da Türkiye ile Güney Afrika ilişkilerinin çok eskilere dayandığını, Türkiye'nin her zaman bölge halkının yanında olduğunu dile getirerek, bu tarz ziyaretleri iki ülke arasındaki ilişkilerde dostluk köprüsü olarak gördüklerini bildirdi.

Torun da bölge halkının daha iyi eğitim ve sağlık hizmeti alması için meslek edindirme ve benzeri projelerle üretime katkı sağlayarak gelir seviyesinin artmasına katkı sağlamayı düşündüklerini söyledi. Torun, "Bölge halklarının daha iyi şartlara sahip olmaları bizleri de mutlu edecektir, iki ülke toplumları arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.'' ifadesini kullandı.

Salim ise iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece ticari olarak değil aynı zamanda sosyal ve kültürel çalışmalarla da desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Güney Afrika'da kalkınmaya yönelik projelerle bölge halkının gelir seviyesini artırıcı projelerin geliştirilmesinin faydalı olacağını dile getiren Salim, Mandela'nın köyünde bulunmaktan mutlu olduklarını, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin gün geçtikçe arttığını ve sağlamlaştığını ifade etti.

TİKA'NIN FAALİYETLERİ

Şekerci de iki ülke arasında kalkınma ve iş birliğine yönelik projelerin artırılması gerektiğini, TİKA olarak bu anlamda faaliyetlerini Pretoria'da kurdukları ofisleri üzerinden gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gökhan Kahraman da Mandela'nın köyündeki kütüphanelere Türkiye'nin kültürünü tanıtan kaynak kitaplarla destek verebileceklerini kaydetti.

Türk heyeti, daha sonra Mandla Mandela'ya, aynı kabileye mensup kaligrafi sanatçısı Muhammed Habo'nun tablosunu hediye etti.

Qunu, Nelson Mandela'nın kendi ifadesiyle çocukluk yıllarının en mutlu anlarını geçirdiği yer. 1918 yılında Qunu yakınlarındaki Mveze'de doğan Nelson Mandela, Güney Afrika özgürlük hareketinin simgesi oldu. Mandela, 27 yıllık hapis hayatının ardından yapılan ilk demokratik seçimlerde ilk siyahi devlet başkanı oldu.

1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Mandela, 5 Aralık 2013 tarihinde hayatını kaybetti. Mandela, Qunu'da toprağa verildi.

Mandela'nın mezarı, her yıl yerli ve yabancı birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.