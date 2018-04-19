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Pence: Türk hükümetinin papaz Brunson'u bırakma zamanı geldi

Donald Trump'ın 'Papaz Brunson Türkiye'de zulme uğruyor' ifadelerinin ardından ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 13:32..
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Pence: Türk hükümetinin papaz Brunson'u bırakma zamanı geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz gün Twitter'dan "Papaz Brunson Türkiye'de zulme uğruyor" sözlerinin ardından bir açıklama da  yardımcısı Mike Pence'den geldi.

Pence: Türk hükümetinin papaz Brunson'u bırakma zamanı geldi

Papaz Andrew Craig Brunson

PENCE DE TWITTER'DAN KONUŞTU

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Pastör Brunson’ın eşiyle konuştum. Ona dualarımızda olduklarını Donald Trump ile Türkiye’deki duruşmayı takip ettiğimizi söyledim. Brunson, ailesi, dostları ve cemaatiyle tekrar bir araya gelmesi gereken iyi ve dindar bir adamdır. Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir."

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Brunson'un ülkesine iade edilmesini istemişti.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan Brunson hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıl, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Geçtiğimiz pazartesi hakim karşısına çıkan Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilerek, mahkeme 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

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