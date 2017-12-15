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TÜRK-İŞ: Asgari ücret, bin 893 net olsun

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında bin 893 olmasını talep ettiklerini bildirdi.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 15:35..
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Asgari ücretin belirlenmesi için başlayan görüşmelerin ikinci turunda bugün TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştirdiği toplantıda Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK uzmanları ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşacak.

BİN 893 LİRA NET ASGARİ ÜCRET TALEBİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 lira olmasını talep ettiklerini bildirdi.

Atalay, taşeron işçilerin kadro düzenlemesi ile ilgili olarak "KİT’lerdeki çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili sorunun büyük ölçüde çözüleceğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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