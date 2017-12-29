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Türk-İş: Asgari ücrete muhalefet ediyoruz

Uzun süren toplantıların ardından 1603 lira olarak belirlenen 2018 yılı asgari ücretine Türk-İş "Muhalefet ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 29.12.2017 - 20:15..
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Türk-İş: Asgari ücrete muhalefet ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) yaptıkları toplantı sonucu 2018 yılı asgari ücretini açıkladı.

1603 LİRA

Buna göre 2018 yılı için asgari ücret yüzde 14.2 artış göstererek brüt 2029 TL, net 1603 TL oldu.

Türk-İş: Asgari ücrete muhalefet ediyoruz VİDEO

TÜRK-İŞ MUHALEFET ETTİ

Bakan Sarıeroğlu'nun asgari ücreti açıkladıktan sonra söz alan Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat "Türk-İş olarak TÜİK'in açıkladığı 1893 rakamını ifade ettik. Anayasamızın belirlediği esaslar ve yönetmelikler doğrultusunda bir işçinin bir günlük maliyetinin objektif kriterler esas alınarak belirleneceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de TÜİK'in rakamını duyurduk. Rakamsal olarak beklentimizi karşılamadığı için muhalefet ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz." diyerek asgari ücrete tepki gösterdiklerini belirtti.

Türk-İş: Asgari ücrete muhalefet ediyoruz


Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine başkanlık eden Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat.

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