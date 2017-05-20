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Türk işadamı ABD'li ırkçı radyocuyu pişman etti

Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya aşırı sağcı radyo sunucusu Alex Jones'un müslümanlara yönelik saldırılarından dolayı pişman etti.

20.05.2017 - 09:36
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Aşırı sağcı radyo sunucusu ve infowars adlı internet sitesinin sahibi Alex Jones, sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoda 'Müslüman göçmenler çocuklara tecavüz ediyor' şeklinde iftira atarak Haziran 2016'da ABD'nin Idaho eyaletindeki Twin Falls kasabasında meydana gelen bir cinsel taciz olayını mültecilere yönelik bir saldırı kampanyasına dönüştürmüştü.

Türk işadamı ABD'li ırkçı radyocuyu pişman etti

Jones, Nisan ayında yayınladığı videoda, Twin Fallsda bulunan Chobani fabrikasını ve Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya'yı mültecilere iş fırsatı sağlaması ve onlara yardım etmesi nedeniyle tecavüzcü göçmen ithal etmekle ve kasabaya suç ve tüberküloz getirmekle suçladı.

Twitter'da videonun yayılması ile Chobani'nin boykot edilmesi çağrıları yükseldi.

"NE KENDİME NE MÜSLÜMANLARA LAF ETTİRİRİM"

Buna karşılık olarak, Hamdi Ulukaya 'Ne kendime laf ettiririm ne Müslümanlara' diyerek Chobani adına Jones'a hakaret davası açtı. Hakikatın ortaya çıkması için mücadeleye girişen Hamdi Ulukaya'nın radyocuyu dava etmesiyle, Jones uzlaşma yoluna gitti.

Türk işadamı ABD'li ırkçı radyocuyu pişman etti

'ASLA GERİ ADIM ATMAM' DEMİŞTİ

Önceki açıklamalarında asla geri adım atmayacağını ifade eden Jones, geçtiğimiz hafta radyodaki programında Chobani hakkındaki yazılarını ve tweetlerini geri çektiğini açıkladı.

'PİŞMANIM' AÇIKLAMASI

Jones, Chobani'yi, çalışanlarını ve Twin Falls halkını hatalı değerlendirdiği için pişman olduğunu söyledi.

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