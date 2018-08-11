Türk İslam mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor

Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, ülke ve bölgenin kültür turizmi açısından önemli bir destinasyonu olan UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

ANADOLU'NUN TABĞUSU

210 dönümde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 8 bin 200 mezar taşı ve üzerilerindeki yazılar, kabartmalar ile oymalar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dünyadaki üç Kubbet-ül İslam (İslamiyet'in kubbeleri) yerinden biri olan, Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve Anadolu'nun tapusu olarak bilinen Ahlat, bu özellikleriyle son zamanlarda turizm alanında önemli mesafe aldı.

"TÜRK İSLAM COĞRAFYASI İÇİN ÖNEMLİ ESERLER"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, yaptığı açıklamada, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 8 bin 200 şahideli, sandukalı ve kurgan tarzında mezarların bulunduğunu söyledi. "Aslında bunlar mezar değil, biz buna abide diyoruz. Göktürkler'de Orhun Kitabeleri'nden sonra yazılı olan Türk İslam coğrafyası için en önemli eserler" diyen Ramazan Gencan, "Burası Türk İslam coğrafyası için çok önemli. 8 bin 200 mezarı barındırdığı için dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı. Dünyada 3 Kubbet-ül İslam merkezi var. Bunlardan biri de Ahlat ilçesidir. Burada çalışmalarımız son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanımızın himayesine girmesiyle çok daha hızlandı. Orada mezar odalarımız var. Onların restorasyonlarını yapıyoruz. Aynı zamanda yer altında olan kırılmış ve dökülmüş mezar taşlarımızı ayağa kaldırıyoruz. Kırıkları birleştiriyoruz. Mezar taşlarında liken temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı yapıyoruz. Her geçen gün o mezarlığı daha güzel hale getirip turizme kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"UNESCO'YA TEKLİF EDECEĞİZ"

Ramazan Gencan, "İnşallah UNESCO'ya asıl listeye alınması için teklifimiz olacak. Çünkü bu muhteşem bir eser. Dünyada bulunan Türk İslam mezarlığı olarak en büyüğü. 8 bin 200 mezarı bünyesinde barındırıyor. Bu büyüklükte bir alan yok. Burası her geçen gün turizme kazandırılıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen Ahlat'ın Kentsel Tasarımı şeklinde bir çalışmamız var. Bakanlığımız çok büyük destek oluyor. Beraber Ahlat'ı hak ettiği yere ve o tarihi kimliğine kavuşturmaya çalışıyoruz. Böyle olunca özellikle o tarihi dokuyu görmek isteyenler daha çok gelmeye başladı." şeklinde konuştu.



