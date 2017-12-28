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Türk-İş'ten işverenlere asgari ücret mesajı

2018'de geçerli olacak asgari ücret tekliflerini 1893 TL olarak belirleyen Türk-İş, bunu yüksek bulan işveren tarafı TİSK üyelerinin sadece bir ay bu parayla yaşamasını teklif etti.

AA | 28.12.2017 - 12:17..
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Türk-İş'ten işverenlere asgari ücret mesajı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek.

Komisyonda, işçileri temsil eden Türk-İş'in net 1893 lira 90 kuruşluk teklifini, işverenleri temsil eden TİSK çok yüksek bulmuştu.

Türk-İş'ten işverenlere asgari ücret mesajı

Halen brüt 1777 lira, net 1404 lira olan asgari ücretin ortalama yüzde 12 oranında enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt 1990 lira, net 1572 lira olması tahminler arasında yer alıyor.

"RAKAMI YÜKSEK BULAN BU ÜCRETLE BİR AY GEÇİNSİN"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Net 1893 lira 90 kuruşluk teklifimizin 1 lira bile altını kabul etmemiz mümkün değil." diyor ve ekliyor:

"Net 1893 lira 90 kuruşluk teklifimizde ısrarcıyız. Her kim bu rakamı yüksek buluyorsa, buyursun bu ücretle bir ay geçinsin."

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