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Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Komisyonunda kabul edildi.

12.06.2017 - 23:26
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Tasarı, Türkiye ile Japonya arasındaki anlaşmaya dayalı olarak kurulacak üniversite ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kurulmasını da düzenliyor.

Anlaşma gereğince her yıl üniversiteye Hazineden yardım yapılacak.

Üniversite ithal edeceği ürünler için KDV ve ÖTV'den istisna olacak.

Üniversite ve vakıf, elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, harçlardan, damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden de muaf tutulacak.

Üniversite, merkezi yönetim bütçesine dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynı şekilde yararlanacak.

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde üniversitenin ve vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli ödenek aktarılacak.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, Sanayii Mahallesi'ndeki orman vasıflılar da dahil olmak üzere mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın üniversiteye bedelsiz olarak tahsis edilecek.

ANKARA'YA OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Komisyonda ayrıca Ankara'da "Ostim Teknik Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı da kabul edildi.

Ostim-Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulacak üniversite, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ile Mimarlık ve Tasarım fakülteleri, Meslek Yüksekokulu, Sosyal ve Fen Bilimleri enstitülerinden oluşacak.

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