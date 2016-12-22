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TSK DEAŞ hedeflerini bombaladı

Türk tankları ve savaş uçakları 138 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait birçok noktayı da imha etti.

22.12.2016 - 11:12
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TSK DEAŞ hedeflerini bombaladı

ÖSO kuvvetlerinin yayınladığı kayıtta bir videoda, Türk tankları tarafından DEAŞ hedeflerinin vurulduğu anlar saniye saniye görülüyor.

Paylaşılan 3 fotoğrafta ise Türk savaş uçağından atılan bir füze düşmeden önce, düşünce ve patladıktan sonraki an görülüyor.

138 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bombalı araç saldırıları ile El Bab’ta 14 askerimizi şehit eden DEAŞ militanlarına havadan ve karadan cevap veren TSK, 138 teröristi öldürdü.

TANK VE JETLERLE BOMBARDIMAN

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab’a yönelen Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ’lı teröristlere ölüm yağdırdı.

Türk M60T Sabra tanklarının DEAŞ'ı vurduğu görüntüler VİDEO

 

TSK DEAŞ hedeflerini bombaladı

TSK DEAŞ hedeflerini bombaladı

TSK DEAŞ hedeflerini bombaladı

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