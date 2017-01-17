Türk Jetleri DEAŞ hedeflerini bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nda 17 Ocak 2017 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

10 HEDEF BOMBALANDI

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 10 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 1 bina, 2 keskin nişancı mevzii ve 2 havan imalathanesi imha edildi.

20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Gün içerisinde havadan ve karadan icra edilen harekat kapsamında toplam 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

43 MAYIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timleri tarafından 8 EYP’nin imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 941 EYP’nin ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.