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Türk Jetleri DEAŞ hedeflerini bombaladı

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 148'inci gününde, DEAŞ'a ait 145 hedefi vurdu.

18.01.2017 - 09:45
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Türk Jetleri DEAŞ hedeflerini bombaladı

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 148’inci gününde meydana gelen olaylar ile ilgili açıklama yaptı.

17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, gün içerisinde icra edilen operasyon kapsamında 17 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildi.

145 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

137 DEAŞ terör örgütü hedefinin ise ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve silahlı İHA tarafından Bab ve Suflaniyah’da bulunan 8 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 barınma yeri, karargah olarak kullanılan bir bina ve bir bomba yüklü aracın imha edildiği ifade edildi.

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