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Türk jetleri YPG'ye desteğe giden konvoyu bombaladı

SİHA'ların gözlem japtığı sırada Fırtına obüsleri ve jetler de bölgeyi bombardımana tuttu. Atış sonrasında duruma ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgede konvoya yönelik atışlar sürüyor.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 17:53..
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Şii milislerin Afrin'e yönelik hamlesi TSK tarafında da karşılık buldu. Daha önce "YPG'ye destek verirlerse kaşılığını alırlar" uyarısını yapan Türk yetkililer, Afrin'e yönelik hareket eden konvoyu top ve jet atışına tuttu.

Türk jetleri YPG'ye desteğe giden konvoyu bombaladı

SURİYE DEVLET TELEVİZYONU DOĞRULADI

Bölgede gerçekleşen harekata ilişkin ilk açıklama Suriye Devlet Televizyonu'ndan geldi. Bölgede canlı yayınlar gerçekleştiren televizyon, "TSK bölgeyi havadan vurdu" bildisiyle haberini yayınladı.

Türk jetleri YPG'ye desteğe giden konvoyu bombaladı

Rejim yanlısı Şii milisler Afrin'e girmeye başladı VİDEO

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