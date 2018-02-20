Türk jetleri YPG'ye desteğe giden konvoyu bombaladı

Şii milislerin Afrin'e yönelik hamlesi TSK tarafında da karşılık buldu. Daha önce "YPG'ye destek verirlerse kaşılığını alırlar" uyarısını yapan Türk yetkililer, Afrin'e yönelik hareket eden konvoyu top ve jet atışına tuttu.

SURİYE DEVLET TELEVİZYONU DOĞRULADI

Bölgede gerçekleşen harekata ilişkin ilk açıklama Suriye Devlet Televizyonu'ndan geldi. Bölgede canlı yayınlar gerçekleştiren televizyon, "TSK bölgeyi havadan vurdu" bildisiyle haberini yayınladı.

Rejim yanlısı Şii milisler Afrin'e girmeye başladı VİDEO