Lezzetli Türk Kahvesi'nin sırları

Canımız ciğerimiz Türk Kahvemizi sevmeyen yok gibidir, ne yazık ki güzel yapabilen de öyle... Bu yazıya kadar...

Lezzetli ve köpüklü Türk Kahvesi'nin tarifini veriyoruz:





Öncelikle şeker krizini çözelim:

-Sade istersek, elbette şeker koymuyoruz,

-Az şekerli için 1 küp şeker ve ya 1 çay kaşığı toz şeker,

-Orta şekerli için 2 şeker ve ya 2 çay kaşığı toz şeker,

-Şekerli için ise 3 küp şeker veya 3 çay kaşığı toz şeker.

(Bu miktarlar 1 fincan kahve içindir. Fincan sayısı arttıkça katlayarak artırabilirsiniz.)

*Bir fincan kahve için cezvemize, 1 şeker kaşığı tepeleme kahvemizi koyuyoruz. *Şekerimizi ilave ediyoruz.

*Fincanımız dolusunca da su koyuyoruz.

*Ocağa koymadan önce şeker eriyene kadar iyice karıştıralım.

*Kısık ateşe koyalım ve köpürmesini bekleyelim.

*Bir çay kaşığı yada çorba kaşığı yardımıyla hazırda beklettiğimiz fincanlarımıza köpük alalım.

*Bu sırada kahvemiz yükselmeye başlayacaktır.

*Taşmasına izin vermeden ocaktan alalım. Ve fincanımıza boşaltalım.

Tarifimizin yanısıra kahvemizin lezzetini doruklara taşımak için farklı ipuçları da mevcut:

-Taze, ince çekilmiş, orta derece kavrulmuş kahve tercih etmek.

-Küp şeker kullanmak ve kahvemizi ocağa koymadan önce şeker eriyene kadar karıştırmak kahvemizin daha fazla köpürmesini sağlar.

-Suyun soğuk olması da kahvenin iyice pişmesine yardımcı olur. Buzdolabında soğuttuğumuz suları kullanabiliriz.

-Bakır yada seramik cezve kullanmak. Kahvemizin miktarına uygun büyüklükte cezve kullanmak. Fazla küçük ya da fazla büyük olmamalı.

-Pişen kahveyi bekletmeden servis etmek.

Kahvemizin tazeliğini, kokusundan ve dokusundan anlayabiliriz:

*Kokusu keskinse ve topaklanmamışsa kahvemiz tazedir.