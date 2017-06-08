Lezzetli Türk Kahvesi'nin sırları

Canımız ciğerimiz Türk Kahvemizi sevmeyen yok gibidir, ne yazık ki güzel yapabilen de öyle... Bu yazıya kadar...
Lezzetli ve köpüklü Türk Kahvesi'nin tarifini veriyoruz:
Öncelikle şeker krizini çözelim:
-Sade istersek, elbette şeker koymuyoruz,
-Az şekerli için 1 küp şeker ve ya 1 çay kaşığı toz şeker,
-Orta şekerli için 2 şeker ve ya 2 çay kaşığı toz şeker,
-Şekerli için ise 3 küp şeker veya 3 çay kaşığı toz şeker.
(Bu miktarlar 1 fincan kahve içindir. Fincan sayısı arttıkça katlayarak artırabilirsiniz.)
*Bir fincan kahve için cezvemize, 1 şeker kaşığı tepeleme kahvemizi koyuyoruz. *Şekerimizi ilave ediyoruz.
*Fincanımız dolusunca da su koyuyoruz.
*Ocağa koymadan önce şeker eriyene kadar iyice karıştıralım.
*Kısık ateşe koyalım ve köpürmesini bekleyelim.
*Bir çay kaşığı yada çorba kaşığı yardımıyla hazırda beklettiğimiz fincanlarımıza köpük alalım.
*Bu sırada kahvemiz yükselmeye başlayacaktır.
*Taşmasına izin vermeden ocaktan alalım. Ve fincanımıza boşaltalım.
Tarifimizin yanısıra kahvemizin lezzetini doruklara taşımak için farklı ipuçları da mevcut:
-Taze, ince çekilmiş, orta derece kavrulmuş kahve tercih etmek.
-Küp şeker kullanmak ve kahvemizi ocağa koymadan önce şeker eriyene kadar karıştırmak kahvemizin daha fazla köpürmesini sağlar.
-Suyun soğuk olması da kahvenin iyice pişmesine yardımcı olur. Buzdolabında soğuttuğumuz suları kullanabiliriz.
-Bakır yada seramik cezve kullanmak. Kahvemizin miktarına uygun büyüklükte cezve kullanmak. Fazla küçük ya da fazla büyük olmamalı.
-Pişen kahveyi bekletmeden servis etmek.
Kahvemizin tazeliğini, kokusundan ve dokusundan anlayabiliriz:
*Kokusu keskinse ve topaklanmamışsa kahvemiz tazedir.