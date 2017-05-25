Türk kahvesine 'standart' aranıyor

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği (TKKAD) Başkan Yardımcısı Osman Serim, dünyanın farklı coğrafyalarında var olmasına rağmen, 500 yıllık köklü bir geleneği olan Türk kahvesinin, evrensel olarak kabul gören bir standardının bulunmadığını belirterek, "Uluslararası platformda diğer kahve hazırlama yöntemleriyle doğal olarak bir rekabet içinde bulunan Türk kahvesi geleneğinin yanlış tanıtılmasına yol açan bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz." dedi.

TÜRK KAHVESİ STANDARDA GİRECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla TKKAD organizasyonuyla Mutfak Sanatları Akademisinin (MSA) Maslak'taki eğitim merkezinde gerçekleşen çalıştayın sonunda esasların belirlenerek "Türk Kahvesi Standartları" mutabakat metninin ortaya çıkarılması planlanıyor.



Türk kahvesi için "ilk" kez bir standart çalışmasının yapıldığı çalıştaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yetkililer, akademisyenler, Türk kahvesi alanında otorite kabul edilen ticari ya da kültürel faaliyet gösteren özel ve tüzel kişilerin temsilcileri ve kahve severler katılıyor.

"YANLIŞ TANITIMLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Çalıştayda konuşan TKKAD Başkan Yardımcısı Serim, dünyanın farklı coğrafyalarında var olmasına rağmen, 500 yıllık köklü bir geleneği olan Türk kahvesinin evrensel olarak kabul gören bir standardının bulunmadığına dikkati çekerek, "Uluslararası platformda diğer kahve hazırlama yöntemleriyle doğal olarak bir rekabet içinde bulunan Türk kahvesi geleneğimizin yanlış tanıtılmasına yol açan bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz." dedi.



Osman Serim, çalıştayın amacının, Türk kahvesinin standartlarının belirlenmesi ve bu standartların ülkenin konu ile iştigal eden ticari kişi ve kurumlarının menfaatlerinin korunması açısından uluslararası alanda tanınması ve kabul edilmesini sağlamak olduğunu bildirildi.



Çalıştayda, Türk kahvesine dönüştürülecek yeşil kahvenin menşeleri ve yeşil kahve işleme yöntemleri, kavurma ve öğütme, pişirme ve servis, endüstriyel boyut konuları da ele alınıyor.