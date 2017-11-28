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Türk Kızılayı Başkanı: Atılan ekmekle 80 hastane yapılır

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Çöpe atılan 500 tonluk ekmeğin parasıyla 80 devlet hastanesi yapabılabilir dedi.

AA | 28.11.2017 - 05:47..
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Türk Kızılayı Genel Başkanı, Kızılay ve Kızılhaç Dernekler Federasyonu Avrupa Başkanı Kerem Kınık, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından düzenlenen "İnsanlığın Yardım Eli Kızılay" başlıklı söyleşide konuştu.

Kınık, Kızılay'ın tarihçesini anlatarak, insani yardım, afet ve halk sağlığı alanlarında faaliyet gösterdiklerini hatırlattı.

Türk Kızılayı Başkanı: Atılan ekmekle 80 hastane yapılır

"ATILAN EKMEĞİN PARASIYLA 80 HASTANE YAPILIR"

Dünyadaki en önemli sorunlardan birisinin mültecilik olduğunu dile getiren Kınık, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 65 milyon insanın savaşlar sebebiyle evlerini terk ettiğini, son yıllarda Avrupa'ya ulaşmak isteyen yaklaşık 5 bin kişinin ise denizde boğularak hayatını kaybettiğini kaydetti.

Dünyadaki yardımda muhtaç bölgeler ve sorunlardan bahseden Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beş yaş altında her yıl yaklaşık 6 milyon insanı önlenebilir sebeplerle kaybediyoruz. Her yıl 350 bin anne, yavrusunu dünyaya getirirken hayatını kaybediyor. Bunun en az 20 katı anne de maalesef sağlıklı bir bakım alamadığı için doğum sonrası sakatlıklar ve kronik hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyor. Düşük doğum tartılı olarak doğan nüfuslara baktığımızda Afrika ve Asya Pasifik'in bu konuda sicilinin karanlık olduğunu görüyoruz. Bu yoğunluktan kaynaklanan bir sebep ama ABD içerisinde de yaklaşık 50 milyon yoksul ve açlık çekmekte olan insan bulunduğunu, doğumda düşük tartılı bebekler bulunduğunu görüyoruz. Dünyada bir taraftan obezite, diyabet ve ona bağlı gelişen onkolojik vak'alar ve diğer tarafta da açlık var. Her yıl 14 milyon insan doğrudan açlığa bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor. Bir taraftan dünyada 4 milyar ton kadar gıda üretiyoruz ve bunun 1.3 milyar tonunu tüketmeden çöpe atıyoruz. Sadece ABD'nin tüketmeden çöpe attığı gıda miktarı 222 milyon ton. Bu milyon ton ile Afrika kıtası iki kez doyabiliyor. ABD böyle de Türkiye farklı mı? Her yıl yaklaşık 500 bin ton ekmeği Türkiye'de çöpe atıyoruz. Bu 500 bin ton ekmek parasıyla biz her yıl 80 devlet hastanesi yapabiliriz. Birileri varlık ve israf içerisinde yaşarken birileri gıdaya, temiz içme suyuna ulaşamıyor. Bu adaletsizliği gidermek için bir şeyler yapmalıyız."

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