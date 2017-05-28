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Türk Kızılayı Irak'ta iftar yemeği verdi

Türk Kızılayı iftar ve sahur yemeğini, Musul kent merkezinden kaçıp çadır kampında yaşam mücadelesi veren yaklaşık 6 bin kişiye ulaştırdı.

28.05.2017 - 15:26
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Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'taki insani yardım faaliyetleri çerçevesinde Musul'dan kaçıp kentin doğu bölgesindeki U2 Çadır Kampı'nda yaşam mücadelesi veren yaklaşık 6 bin kişiye iftar ve sahur yemeği verdiklerini ifade etti.

Türk Kızılayı Irak'ta iftar yemeği verdi

RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK

Yılmaz, "Mübarek ramazan ayının gelişi vesilesiyle, kamplarda kalan ailelere sıcak iftar ve sahur yemeği verdik." dedi.

Delegasyonu Başkanı Yılmaz, ramazan ayı boyunca gıda yardımları programlarının yanı sıra, çeşitli çadır kamplarında iftar ve sahur yemekleri vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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