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Türk Kızılayı Mescid-i Aksa’da iftar verdi

Türk Kızılayı, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eskişehir beldesinde bulunan Mescid-i Aksa’da iftar programı düzenledi.

18.06.2017 - 22:36
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kızıaly mescidi aksa

Mescid-i Aksa’nın avlusunda kurulan iftar sofrasına, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu çalışanları katıldı.

Türk Kızılayı Mescid-i Aksa’da iftar verdi

Türk Kızılayı tarafından Harem-i Şerif’in avlusuna kurulan iftar sofralarında yüzlerce Filistinli oruçlarını açtı.

Program öncesi açıklama yapan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, “Bugün Kızılay olarak, ‘Bu hilalin altında paylaşıyoruz’ sloganıyla başlattığımız ramazan etkinliklerimizin Filistin ayağındayız, Mescid-i Aksa’dayız, Kudüs’teyiz. Burada Filistinli kardeşlerimizle, Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da iftar soframızı paylaşacağız.” dedi.

Türk Kızılayı Mescid-i Aksa’da iftar verdi

Kınık, Mescid-i Aksa’nın avlusunda bin kişilik bir iftar sofrası kurduklarına dikkati çekerek, “İnşallah ramazanın bereketini, Türkiye’den, Anadolu’dan, bağışçılarımızın destekleriyle bu coğrafyaya taşımış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Mescid-i Aksa’da iftar verdi

Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın kutsallığını ve insanlığın ortak mirasına ait olduğunu vurgulayan Kınık, “Bu şehrin etrafındaki engellerin kaldırılması, insanlığın ve barışın ulaşması gerekiyor. Bizler de bu barışın tesis edilmesi için çok boyutlu olarak hem insani desteklerimizle hem de savunuculuk anlamındaki desteklerimizle bu coğrafyaya, Filistin’e ve Filistin davasına destek vermeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

Türk Kızılayı Mescid-i Aksa’da iftar verdi

Kınık ayrıca bugün Mersin’den Gazze’ye ulaştırılmak üzere yola çıkan yardım gemisinin durumu ile ilgili de “AFAD koordinasyonuyla bugün Mersin’den Gazze’ye bir yardım, bir iyilik gemisini yolculadık. İnşallah bu gemi bayram öncesine Gazze’ye ulaşmış olacak.” dedi.

Türk Kızılayı Mescid-i Aksa’da iftar verdi

AFAD ve Kızılay tarafından Gazze’ye bir insani yardım, afet ve lojistik destek merkezinin kurulacağını da söyleyen Kınık, “Özellikle Gazze’nin Şucaiye bölgesinde evleri yıkılmış olan Filistinlilere verdiğimiz destek düzenli olarak devam ediyor. Yıkılan hastanelerin onarılması ile ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Çok boyutlu insani yardım faaliyetlerimiz hem Batı Şeria’da hem de Gazze’de devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Mescid-i Aksa’da iftar verdi

Türk Kızılayı Mescid-i Aksa’da iftar verdi

Türk Kızılayı Mescid-i Aksa’da iftar verdi

Türk Kızılayı Mescid-i Aksa’da iftar verdi

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